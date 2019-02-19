На Новой Земле сняли режим ЧС из-за медведей

АРХАНГЕЛЬСК, 19 февраля. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный на Новой Земле из-за нашествия белых медведей, снят во вторник с 00:00 мск. Об этом рассказал ТАСС глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин.

На архипелаге Новая Земля из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов с 9 февраля введен режим ЧС. В районе поселка Белушья Губа заметили 52 белых медведей. Отмечались случаи агрессивного поведения этих животных, проникновения в жилые и служебные помещения. Возможными причинами нашествия животных эксперты называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок, которые привлекают медведей.

"Режим ЧС на Новой Земле снят с 0 часов 19 февраля в связи с тем, что количество медведей сократилось - наблюдается 2-3 в отдалении. Угроза минимизирована", - сказал Мусин.

Как сообщил собеседник агентства, выполняются все мероприятия по контролю за ситуацией. "Весь комплекс мер по контролю за ситуацией с медведями продолжает осуществляться: это и круглосуточное патрулирование, и наблюдение, и контроль за свалками", - добавил он.