В аппарате Москальковой заявили о нарушении прав 43 россиян в местах заключения на Украине

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой располагает информацией о нарушении прав 43 россиян, которые находятся в местах заключения на Украине. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

"В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ имеется информация о нарушении прав 43 граждан Российской Федерации, находящихся в местах принудительного содержания Украины", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим аппарат омбудсмена обратился в консульский департамент МИД России с просьбой поручить сотрудникам консульского отдела посетить этих заключенных и сообщить потом о состоянии их здоровья, условиях содержания и объемах оказываемой медицинской помощи.

Кроме того, Москалькова направила обращения уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в связи с состоянием здоровья двух россиян, находящихся в заключении.

Один из них - Вячеслав Высоцкий - отбывает наказание в Черкесской исправительной колонии №62. По информации Москальковой, у него развивается злокачественное образование, он частично потерял слух. Другой россиянин - Евгений Мефедов, содержащийся в Николаевском следственном изоляторе. По имеющейся у омбудсмена информации, ему не оказывают необходимую медицинскую помощь, в связи с чем у него развиваются болезни почек и печени, ухудшается зрение.

Российский омбудсмен отмечает, что условия содержания Высоцкого и Мефедова не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, принятыми в Женеве в 1955 году. Она просит Денисову обеспечить заключенным надлежащие условия содержания и предоставить необходимое лечение.

О деле Высоцкого

Как уточнили в пресс-службе Москальковой, Высоцкий отбывает наказание за государственную измену. С 1991 года он является военным пенсионером, в 2014 году переехал из Киева на постоянное проживание в Тульскую область. По имеющейся у российского омбудсмена информации, при переезде он официально отказался от гражданства Украины, у него есть гражданство РФ. Высоцкий был задержан при въезде на территорию Украины 20 апреля 2016 года.

Во время следствия Высоцкий содержался в Лукояновском СИЗО в Киеве в переполненной камере, где подвергался избиениям со стороны заключенных-националистов, отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, администрация колонии практически не предпринимает мер по лечению имеющихся у Высоцкого заболеваний, необходимые медицинские препараты высылают родственники из России.

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