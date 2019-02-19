Патрушев: пропаганда личного обогащения и индивидуализм угрожают безопасности в школах

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал пропаганду личного обогащения, суицидов, культа насилия, сепаратизма и неонацизма в интернете одним из факторов, негативно влияющих на уровень насилия в учебных заведениях.

"Деструктивно влияет на сознание и поведение школьников и студентов распространение в сети Интернет идей национализма, сепаратизма, неонацизма, криминальной субкультуры, суицида, культа насилия, личного обогащения", - заявил он на совещании в Тюмени.

"В последнее время обостряются вызовы и угрозы безопасности, обусловленные растущим числом чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях, прежде всего связанных с ростом среди учащихся агрессии, нетерпимости, индивидуализма и пренебрежения правами других", - добавил Патрушев.

По его словам, в 2017-2018 годах в 18 регионах России ученики совершили 24 резонансных преступления с использованием оружия и взрывных устройств, повлекшие ранения и гибель преподавателей и других учеников. Среди причин сложившейся ситуации Патрушев назвал недостатки в воспитательной и профилактической работе, недостаточную пропаганду семейных ценностей и коллективизма.

Секретарь Совбеза потребовал усилить работу школьных психологов, повысить профилактику подросткового экстремизма, активизировать работу региональных СМИ и педагогов по противодействию пропаганде насилия. "Важно оказывать положительное воздействие на массовое сознание детей, повышать уровень их правосознания, прививать российские духовно-нравственные ценности, - добавил он. - И, конечно, следует искоренить формальный подход к проведению профилактической работы с несовершеннолетними и подростками".