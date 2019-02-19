Володин: в Госдуме нашли решения по ключевым нормам законопроекта о паллиативной помощи

"Нам удалось найти решения по проблемным вопросам, которые поднимались в ходе первого чтения законопроекта, а также в рамках больших парламентских слушаний и заседания Совета по законотворчеству", - сказал он журналистам во вторник, обратив внимание на то, что ключевые предложения экспертов и представителей гражданского общества удалось отстоять в диалоге с кабмином. Так, отметил спикер, ко второму чтению более четко прописан механизм оказания паллиативной помощи.

"Например, мы считаем необходимым принять норму закона, которой ранее не было: в соответствии с ней, если человек находится без сознания и рядом с ним нет законных представителей, то врачи будут обязаны оказать ему помощь. Решение об этом будет приниматься врачебной комиссией, консилиумом или дежурным врачом", - пояснил Володин.

Еще одна важная поправка - возможность предоставления пациентам за счет государства необходимых медицинских изделий. "Это значит, что больные на искусственной вентиляции легких смогут, не находясь в больнице, получать все необходимое лечение дома, с родными", - сказал председатель Госдумы.