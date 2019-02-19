Володин: в Госдуме нашли решения по ключевым нормам законопроекта о паллиативной помощи

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что в Госдуме смогли найти решения по наиболее дискуссионным нормам законопроекта о паллиативной помощи ко второму чтению документа.
"Нам удалось найти решения по проблемным вопросам, которые поднимались в ходе первого чтения законопроекта, а также в рамках больших парламентских слушаний и заседания Совета по законотворчеству", - сказал он журналистам во вторник, обратив внимание на то, что ключевые предложения экспертов и представителей гражданского общества удалось отстоять в диалоге с кабмином. Так, отметил спикер, ко второму чтению более четко прописан механизм оказания паллиативной помощи.
"Например, мы считаем необходимым принять норму закона, которой ранее не было: в соответствии с ней, если человек находится без сознания и рядом с ним нет законных представителей, то врачи будут обязаны оказать ему помощь. Решение об этом будет приниматься врачебной комиссией, консилиумом или дежурным врачом", - пояснил Володин.
Еще одна важная поправка - возможность предоставления пациентам за счет государства необходимых медицинских изделий. "Это значит, что больные на искусственной вентиляции легких смогут, не находясь в больнице, получать все необходимое лечение дома, с родными", - сказал председатель Госдумы.
Володин отметил, что оказывающие паллиативную помощь специалисты смогут взаимодействовать не только с социальными службами, родственниками и общественными организациями, но и с представителями религиозных конфессий. "Паллиативная помощь - это не только лекарства и процедуры. Это поддержка как самого тяжелобольного человека, так и его родных и близких. Им необходима моральная поддержка", - заключил он.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором, основном чтении правительственный законопроект об оказании паллиативной помощи в РФ.