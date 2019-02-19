Свыше 1,6 млн сирийцев вернулись в свои дома из разных районов страны и зарубежья

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 1,645 млн граждан Сирии вернулись в свои дома из других районов республики и зарубежных стран, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На сегодняшний день в родные места уже вернулись более 1 млн 645 тыс. сирийских граждан, из них свыше 1 млн 277 тыс. - внутренне перемещенные лица и более 368 тыс. беженцев из-за рубежа", - сказал он на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

По его данным, "с начала года в места довоенного проживания возвратились более 62 тыс. сирийских граждан, в том числе более 8,6 тыс. человек из различных районов внутри страны и более 54 тыс. с территорий иностранных государств".

"Наращиваются объемы работ по восстановлению инфраструктуры и социальных объектов Сирии. Всего в различных районах страны отремонтированы и введены в эксплуатацию 2787 жилых домов, 138 медицинских учреждений, 815 образовательных учреждений, 127 объектов водоснабжения, 157 хлебопекарен, 595 электроподстанций, 14257 предприятий промышленности", - сказал он.

По его оценке, "сохраняющаяся положительная динамика в вопросах возвращения сирийских граждан на родину и восстановления мирной жизни не остается незамеченной представителями мирового сообщества и, прежде всего, граничащими с Сирией странами". "Все большее их число подключается к реализации конкретных проектов в интересах содействия возвращению сирийцев в родные места. Так, в ходе визита иорданской делегации в Дамаск состоялась церемония учреждения комитета "Сирийско-иорданского парламентского братства", содержанием работы которого должно стать не только дальнейшее развитие двухсторонних отношений, но и реализация совместных проектов в энергетической, сельскохозяйственной и транспортной сферах", - сказал Мизинцев.

"Положительные оценки процесса налаживания мирной жизни в Сирии звучат и от международных гуманитарных организаций. В частности, согласно очередному докладу департамента Ближнего Востока и Северной Африки Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, отмечается устойчивая тенденция к возвращению сирийцев на родину, что напрямую связывается с улучшением обстановки в Сирии и активизацией работы профильных ведомств страны. Как отмечается в докладе, количество сирийских беженцев, желающих в перспективе вернуться на родину, увеличилось с 51 до 76%", - сказал он.

Лагерь "Эр-Рукбан"

По данным Мизинцева, по меньшей мере восемь детей погибли за последний месяц в лагере беженцев "Эр- Рукбан" в Сирии, на территории которого люди не могут получить базовую медицинскую помощь.

"По свидетельствам участников гуманитарной миссии ООН, в лагере отсутствует даже базовое медицинское обслуживание, женщины, дети и инвалиды не имеют никакой поддержки, в итоге только за последний месяц в лагере погибли по крайней мере восемь маленьких детей", - сказал он.

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарную помощь ООН и сирийского правительства в лагерь. По данным Всемирной организации здравоохранения, в "Эр-Рукбане" сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий.

По словам Мизинцева, ситуация в лагере "продолжает оставаться катастрофической, а его жители, фактически оказавшиеся в заложниках у подконтрольных США бандформирований, находятся на грани жизни и смерти". "Информацию об этом подтверждает и официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич, выступивший в Женеве по итогам доставки в "Эр-Рукбан" второго гуманитарного конвоя", - отметил генерал.

Коридоры для выхода беженцев из лагеря

Два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии открыты, добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.

"Сегодня в соответствии с распространенным 16 февраля совместным заявлением координационных штабов РФ и САР [Сирийской Арабской Республики] об открытии гуманитарных коридоров для выхода сирийских граждан из лагеря "Рукбан", приступили к работе пункты пропуска в населенных пунктах Джлеб и [Джебель] эль-Гураб", - сказал Мизинцев.

Как уточнил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-лейтенант Сергей Соломатин, пункты пропуска открылись в 09:00. Там развернуты отделения встречи, медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, питания, отдыха, оформления документов, а также пункт материального обеспечения и отправки беженцев к местам проживания. "При этом организована работа по приему всех выходящих из лагеря "Эр-Рукбан" сирийских граждан, в том числе и утративших документы, удостоверяющие личность", - пояснил генерал.

Обеспечение безопасности на пунктах пропуска и сопровождение в места размещения осуществляют сирийская армия и служба безопасности совместно с российской военной полицией. Представители общества Сирийского арабского Красного Полумесяца проконтролируют выполнение основополагающих принципов ООН по добровольному, беспрепятственному и безопасному выходу сирийских граждан из лагеря в места избранного проживания. Жителей "Рукбана" оповещают об открытии пунктов пропуска, порядку встречи и перемещения sms-рассылкой, а также голосовыми сообщениями, транслируемыми с использованием громкоговорителей с двух открытых пунктах пропуска.

Для размещения прибывших беженцев подготовлены места в лагерях и центрах временного размещения беженцев в провинции Риф Дамаск: в лагере Хирджилла в 16 км южнее Дамаска подготовлено 3,93 тыс. мест, в лагере Адра Нассер в 20 км северо-восточнее Дамаска - 2,93 тыс. мест, в лагере Адра Кахраба в 20 км северо-восточнее Дамаска - 10 тыс. мест, в лагере Адра-Двейр в 20 км северо-восточнее Дамаска - 2,3 тыс. мест, а также в лагере Наджха в 14 км юго-восточнее Дамаска подготовлено 3 тыс. мест.

План по оказанию помощи беженцам

План по оказанию помощи 250 тыс. беженцев будет представлен на донорской конференции по Сирии, которая состоится 13-14 марта в Брюсселе.

"13 и 14 марта в Брюсселе пройдет очередная донорская конференция по Сирии, в ходе которой будет представлен План по оказанию помощи 250 тыс. беженцев", - сказал Мизинцев.

Он отметил, что инициативу по возвращению беженцев из лагеря "Рукбан" необходимо поддержать и на международном уровне.

"Прошу задействовать для этого все возможные площадки. Мы призываем все профильные структуры Организации Объединенных Наций к непосредственному участию в данной гуманитарной операции, а американских партнеров - к проявлению доброй воли в интересах страдающего населения Сирии. Эта позиция должна последовательно доноситься до всех членов мирового сообщества", - сказал Мизинцев.

В новость были внесены изменения (11:01 мск) - добавлен комментарий С. Соломатина