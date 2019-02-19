Всему виной Луна. В Венеции начался ежегодный карнавал

В субботу, 16 февраля, по каналу Каннареджо — главной водной артерии Венеции — прошла флотилия украшенных гондол.

Этот парад открыл венецианский карнавал. В этом году он продлится до 5 марта — Жирного вторника, или "Марди Гра", после которого начнется католический Великий пост.

Как сообщает Reuters, тема карнавала в этом году звучит как "Всему виной Луна" (Blame the moon). С одной стороны, это дань пятидесятилетию высадки на Луну, с другой — отсылка к словам Отелло, винившего Луну в том, что она сводит людей с ума.