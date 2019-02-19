МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам первого Всероссийского форума отцов "Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы", который проходит 19 и 20 февраля в Екатеринбурге. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Вопросам поддержки семьи, улучшения демографической ситуации государство уделяет приоритетное внимание, и потому отрадно, что повышению эффективности этой серьезной и в высшей степени востребованной работы содействуют такие значимые мероприятия, каким, безусловно, является ваш форум", - говорится в послании.

По словам президента, съезд "поднимает такие важные темы, как повышение роли отцовства в укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения". Путин также отметил вклад Совета отцов в реализацию социальных проектов и в решение проблем в сфере защиты семьи и детства.

"Форум пройдет в созидательном, конструктивном ключе, позволит вам обменяться лучшим опытом и практиками, получить ответы на самые актуальные вопросы", - выразил уверенность президент, пожелав участникам успехов.

Первый Всероссийский форум отцов проходит с 19 по 20 февраля в Екатеринбурге по инициативе Совета отцов и при поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Ожидается, что в съезде примут участие более 400 человек, в том числе депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, общественные деятели, спортсмены и деятели культуры, а также делегации из всех регионов России.