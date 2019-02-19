{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин направил приветствие участникам и организаторам первого Всероссийского форума отцов

Президент отметил, что съезд поднимает такие важные темы, как повышение роли отцовства в укреплении семейных ценностей и воспитании подрастающего поколения

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам первого Всероссийского форума отцов "Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы", который проходит 19 и 20 февраля в Екатеринбурге. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Вопросам поддержки семьи, улучшения демографической ситуации государство уделяет приоритетное внимание, и потому отрадно, что повышению эффективности этой серьезной и в высшей степени востребованной работы содействуют такие значимые мероприятия, каким, безусловно, является ваш форум", - говорится в послании.

По словам президента, съезд "поднимает такие важные темы, как повышение роли отцовства в укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения". Путин также отметил вклад Совета отцов в реализацию социальных проектов и в решение проблем в сфере защиты семьи и детства.

"Форум пройдет в созидательном, конструктивном ключе, позволит вам обменяться лучшим опытом и практиками, получить ответы на самые актуальные вопросы", - выразил уверенность президент, пожелав участникам успехов.

Первый Всероссийский форум отцов проходит с 19 по 20 февраля в Екатеринбурге по инициативе Совета отцов и при поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Ожидается, что в съезде примут участие более 400 человек, в том числе депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, общественные деятели, спортсмены и деятели культуры, а также делегации из всех регионов России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе
Новые нормы будут касаться также граждан, призванных на военные сборы
Читать полностью