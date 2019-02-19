Володин поручил проверить СМИ, написавшее о запрете на покупку авто без гаража

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам проверить СМИ, опубликовавшее информацию о том, что в парламенте якобы обсуждается запрет на продажу автомобилей лицам, не имеющим места для парковки приобретаемого транспортного средства.

"Коллеги, если вы не возражаете, поручим комитету по информационной политике, комитету по безопасности и противодействию коррупции разобраться в этом вопросе, изучить, кто является учредителем данного средства массовой информации, нам этот вопрос доложить. Пригласите [представителей портала] на заседание комитета, [спросите], почему распространяются данные фейки, кто за ними стоит, какой источник информации", - сказал Володин.

"Мы говорим об ответственности", - добавил он, заметив, что публикуемая информация должна быть проверена.

Ранее портал Ura.ru сообщил о том, что в нижней палате якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки. В комитете Госдумы по транспорту и строительству это опровергли.

Данную тему на пленарном заседании во вторник поднял первый зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, заявивший, что "распространение недостоверных сведений становится очень опасным инструментом для дестабилизации общественных настроений". "К сожалению, некоторые наши коллеги злоупотребляют своими возможностями, злоупотребляют доверием читателей, под видом достоверных сведений распространяют провокационные, недостоверные материалы, подменяют понятия, жонглируют фактами", - сказал он, назвав публикацию портала "свежим примером" такого явления.

"Если нет законодательной инициативы, если данный вопрос не обсуждался в Госдуме, [надо разобраться], почему придумывают и дальше вбрасывают это в повестку", - отреагировал Володин, подчеркнув, что россияне не должны подвергаться постоянным стрессам, которые носят надуманный характер.

"Мы должны сделать все для того, чтобы защитить правдивость, защитить объективность, защитить открытость, но при этом никому непозволительно придумывать то, чего нет. Это ложь, это клевета, эти действия наказываются по закону. Поэтому хотелось бы, чтобы разобрались, а мы защитили своих избирателей от лживой информации", - заключил он.

Борьба с фейками

В декабре в Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов, авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрены меры ответственности за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете.

В новость были внесены изменения (11:41 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца