Ученые на Новой Земле чипируют белых медведей для дальнейшего наблюдения

АРХАНГЕЛЬСК, 19 февраля. /ТАСС/. Ученые на архипелаге Новая Земля во вторник заложили основу для наблюдения за белыми медведями - исследователи получили разрешение на обездвиживание пяти хищников, чтобы закрепить на них датчики, сообщил ТАСС и. о. руководителя управления Росприроднадзора по Архангельской области Николай Леванидов.

С 9 февраля на Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей. В районе поселка Белушья Губа было замечено более 50 животных, отмечались случаи их агрессивного поведения и проникновения в жилые помещения. Среди возможных причин называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок. Четырнадцатого февраля для решения проблемы на архипелаг прилетела группа ученых и экспертов, сформированная Росприроднадзором.

"Получено разрешение на обездвиживание пяти животных без изъятия из природной среды. Пять медведей будет обездвижено, на них установят оборудование для слежения", - сказал Леванидов. В составе группы - специалисты института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, национального парка "Русская Арктика" и Росприроднадзора. "Я выделил необходимую технику и оборудование, они начали работу", - сказал ТАСС глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин.

По словам Мусина, вблизи населенных пунктов соблюдаются все меры по защите от белых медведей, в том числе стараются не допускать, чтобы животные использовали какие-либо сооружения в качестве укрытий. "Мы не допускаем, чтобы медведи использовали какие-то объекты в качестве укрытий, не говоря уж об объектах Минобороны типа блиндажей... Это недопустимо", - сказал собеседник агентства.