Глава Крыма опроверг утверждение о выселении общины Киевского патриархата из храма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Приход так называемого Киевского патриархата в Симферополе никто не переселяет из его храма, идет процесс переоформления документов, сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее на пресс-конференции в Киеве архиепископ Симферопольской и Крымской епархии Киевского патриархата Климент заявил, что власти Крыма якобы отбирают храм у общины.

"Никто никого не угнетает, это точно. Приводят в порядок все документы. Пока никого там никуда не выселяют, и принудительных мер никаких не принималось", - сказал Аксенов.

При этом глава Крыма обратил внимание на ситуацию в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. "Посмотрите, как они себя ведут на Украине, и скажите, есть ли законность в отношении наших священников, православных, которые работают сегодня на территории Украины. Бандитизм там, открытый захват имущества, рейдерство", - подчеркнул он.

На полуострове действует Симферопольская и Крымская епархия канонической УПЦ, в составе которой около 500 приходов. До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году на полуострове существовало также около 15 приходов непризнанного Киевского патриархата, но к настоящему моменту почти все они закрылись или перешли в структуру УПЦ.

На Украине после госпереворота 2014 года усилилось противостояние между УПЦ и непризнанным Киевским патриархатом. Ситуация обострилась после создания в конце прошлого года на базе Киевского патриархата и другой раскольнической структуры - Украинской автокефальной православной церкви - так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей в январе Константинопольским патриархатом томоса об автокефалии. Нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. По данным УПЦ, всего с 2014 года при поддержке радикалов оказались захвачены около 50 ее храмов.