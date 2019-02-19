В Госдуме после реконструкции появятся табло с итогами голосования по фракциям

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Информационные устройства, показывающие результаты голосования за законопроекты по фракциям, появятся после ремонта в зале пленарных заседаний Госдумы. Об этом сообщил во вторник председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Так он отреагировал на предложение депутата от КПРФ Владимира Бортко, который выступил за то, чтобы СМИ "при принятии законов указывали бы, а кто, собственно, их принимает".

"Мы планируем, что в новом зале пленарных заседаний - реконструкция этого зала начнется, скорее всего, уже в мае - когда она будет завершена, мы обязательно постараемся поставить такие информационные устройства", - сказал Володин.

"И разместить это все в том числе для публичного доступа с тем, чтобы наши избиратели и журналисты, которые работают в Думе, могли видеть позицию фракции при голосовании по тому или иному вопросу… Чтобы позиция фиксировалась именно фракционная", - добавил спикер, отметив, что такая система уже действует в ряде зарубежных парламентов.