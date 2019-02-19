Новые детсады в 2019 году дадут Приамурью 410 дополнительных мест

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Строительство трех новых детсадов даст Амурской области 410 дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, детей в возрасте от двух месяцев до трех лет должны обеспечить местами в дошкольных образовательных организациях до 2021 года. Сейчас в Амурской области спрос на места в детсады полностью удовлетворен только для детей в возрасте от трех до семи лет. Больше всего очередей в младшие группы детсадов наблюдаются в городе Благовещенск, а также в Благовещенском, Ивановском и Октябрьском районах региона.

"В Приамурье продолжается работа по ликвидации очереди в детские сады для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В этом году за счет строительства трех образовательных организаций дошкольного образования в области появится 410 дополнительных мест", - говорится в сообщении.

Детские сады уже строятся в Благовещенске (на 120 мест), Белогорске (на 170 мест) и в селе Усть-Ивановке Благовещенского района (на 120 мест). Общая стоимость работ составляет 492 млн рублей, это средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

"В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" до 2021 года в области планируется строительство еще двух детских садов - в селе Екатеринославка Октябрьского района и в поселке Магдагачи Магдагачинского района. Такие меры будут способствовать решению задач, поставленных президентом, по обеспечению 100% доступности дошкольного образования для детей всех возрастов", - цитирует пресс-служба губернатора Амурской области Василия Орлова.

Как сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона, проблему повышения уровня доступности дошкольного образования для детей до трех лет в области решают не только строительством новых муниципальных детсадов, но и поддерживая и развивая частные. За год средний размер субсидии в регионе на одну такую группу составил 800 тыс. рублей. За счет этих денег покупают оборудование и инвентарь, книги и игрушки, часть их идет на зарплату сотрудников.

"На развитие частных дошкольных образовательных учреждений из бюджета области в 2019 году выделено 69 млн рублей, что на 17 млн больше, чем было в 2018 году", - отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. Выплаты субсидии в этом году начнутся с марта, а возмещение затрат уже идет с января. Сейчас в области действуют 25 частных детсадов.