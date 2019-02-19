Кузнецова: более 50 российских детей планируется вернуть из Ирака в ближайшие месяцы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Более 50 российских детей, находящихся в тюрьме в Багдаде вместе с матерями, планируется вернуть в РФ в ближайшие месяцы. Об этом во вторник сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на всероссийском форуме отцов в Екатеринбурге.

10 февраля спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 детей, которые были в багдадской тюрьме с матерями, заключенными в связи с причастностью к террористическим организациям. Детей передали родственникам-опекунам.

"На данный момент мы планируем вернуть чуть больше 50 детей, среди них много детей младше четырех лет, рожденных не на территории РФ, в связи с чем усложняется задача и соответственно увеличивается время их возвращения на родину. Должны пройти необходимые суды... Надеемся, что в ближайшие месяцы это произойдет. Все зависит от прохождения первого суда, когда будет первый прецедент по признанию [факта] рождения малышей, остальные дела пойдут быстрее", - сказала Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, сейчас российское консульство, аппарат уполномоченного по правам ребенка и профильные ведомства работают с законными представителями детей. "Получаем от матерей разрешение на передачу детей и ищем потенциальных опекунов для тех детей, которые могут вернуться в ближайшее время", - добавила Кузнецова.

В конце прошлого года в Россию были возвращены 30 детей из багдадской тюрьмы. Всего, как информировала пресс-служба детского омбудсмена, у межведомственной комиссии по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, есть данные о 699 несовершеннолетних гражданах России, вывезенных родителями на Ближний Восток.