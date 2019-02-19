Познер принес публичные извинения за шутку о китайцах

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Журналист Владимир Познер во вторник принес извинения телезрительнице Туяне Басановой на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу за свою реплику о китайцах в одной из серий документального сериала "Самые. Самые. Самые".

Коллегия, членом которой является Познер, во вторник рассматривает жалобу на журналиста. Его реплика в адрес китайских туристов, находящихся в резиденции Санта-Клауса, в одной из серий "Самые. Самые. Самые" возмутила Басанову. Решение коллегии по жалобе будет вынесено в течение двух-трех недель.

"Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле, я понимаю реакцию госпожи Басановой, я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения <...> Прошу принять мои извинения абсолютно искренне", - сказал Познер.

Басанова приняла извинения и согласилась с тем, что конфликт исчерпан. В своем обращении к членам коллегии она отметила, что высказывание оскорбляет представителей других национальностей, такие шутки не должны появляться на федеральном канале.

"Самые. Самые. Самые" - документальный сериал Владимира Познера и Ивана Урганта о Скандинавии и Финляндии, который демонстрировался на Первом канале.

Общественная коллегия по жалобам на прессу - некорпоративная структура гражданского общества, рассматривающая споры, касающиеся нарушения норм профессиональной журналистской этики. Сопредседателями коллегии являются глава Совета по правам человека Михаил Федотов, член Совета Федерации Владимир Лукин и эксперт по медиаэтики Юрий Казаков.

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