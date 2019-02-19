Все гостиницы России обяжут получать звезды: что это изменит для туристов и отельеров

Да. Для этого владелец гостиницы должен обратиться в аккредитованную организацию и заказать оценку. Услуга платная, цена ее будет зависеть от объема номерного фонда и предполагаемой звездности.

Например, вы — отельер и считаете, что ваша гостиница может быть оценена как пятизвездочная. В таком случае экспертная комиссия будет оценивать ее по стандартам "пятерки". И вы заплатите больше, чем тот отельер, который подал заявку на присвоение гостинице трех звезд.

Классификацию нужно проводить каждые три года. Средняя цена экспертной оценки — 30–60 тыс. рублей. Если отелю присвоят, к примеру, три звезды, а владелец самовольно завысит их количество, он будет оштрафован. Штраф придется заплатить и тем, кто не пройдет классификацию вовремя.

Цены на услуги отелей из-за затрат на экспертную оценку, по словам Майи Ломидзе, не должны вырасти.