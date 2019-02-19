Все гостиницы России обяжут получать звезды: что это изменит для туристов и отельеров

18 февраля Дмитрий Медведев подписал положение об обязательной классификации российских гостиниц. Отели, в которых свыше 50 номеров, должны пройти оценку до 1 июля 2019 года, а те, в которых от 15 до 50, — до 1 января 2020 года.
Разве раньше гостиницы не классифицировали?
Классифицировали давно, с начала двухтысячных. Но процедура была добровольной. "Отельер решал сам, присваивать звезды гостинице или нет, — рассказывает Геннадий Ламшин. — Пройти классификацию обязали только владельцев отелей в Сочи перед и во время проведения Олимпиады-2014 и в 11 городах России, которые принимали чемпионат мира по футболу в 2018 году".
Теперь все гостиницы обязаны проходить классификацию?
Да. Для этого владелец гостиницы должен обратиться в аккредитованную организацию и заказать оценку. Услуга платная, цена ее будет зависеть от объема номерного фонда и предполагаемой звездности.
Например, вы — отельер и считаете, что ваша гостиница может быть оценена как пятизвездочная. В таком случае экспертная комиссия будет оценивать ее по стандартам "пятерки". И вы заплатите больше, чем тот отельер, который подал заявку на присвоение гостинице трех звезд.
Классификацию нужно проводить каждые три года. Средняя цена экспертной оценки — 30–60 тыс. рублей. Если отелю присвоят, к примеру, три звезды, а владелец самовольно завысит их количество, он будет оштрафован. Штраф придется заплатить и тем, кто не пройдет классификацию вовремя.
Цены на услуги отелей из-за затрат на экспертную оценку, по словам Майи Ломидзе, не должны вырасти.
Как будет проходить оценка гостиниц?
Экспертная оценка проводится по балльной системе. Так, гостиница с фондом более 50 номеров категории "пять звезд" должна набрать от 97 до 132 баллов, "четверка" — 72–96 баллов, "трешка" — 57–71 балл, две звезды — 49–56 баллов, одна — 41–48, а категория "без звезд" — до 40 баллов.
При классификации учитывается все: и площадь номеров, и состояние мебели, матрасов, постельного белья и полотенец, и качество питания. По балльной системе будут оценивать и работу персонала.
В положении четко прописан набор услуг, которые предоставляют гостиницы разных категорий. Например, в "пятерке" персонал обязан ежедневно менять постельное белье и полотенца, предоставлять услуги по стирке и глажке одежды гостя, доносить багаж из машины до номера даже при наличии в отеле лифта; номера должны быть оборудованы дверями с повышенной шумоизоляцией.
В то же время помещения в двухзвездочной гостинице должны иметь аварийное освещение, обязательно наличие бутилированной воды в номере или в коридоре. Постельное белье и полотенца должны менять не реже чем раз в три дня, по требованию гостя предоставлять утюг и гладильную доску, сейф для хранения ценностей. Персонал должен быть одет в форменную одежду и иметь служебные значки.
Что теперь изменится для туристов?
Туристы смогут получать достоверную и актуальную информацию о выбранном отеле, будут понимать, за какой набор услуг они платят.
Жесткие требования обяжут отельеров соблюдать нормы, которые раньше регулировали по своему желанию, часто экономя на качестве предоставляемых услуг.
Как положение отразится на отельерах?
Положение о классификации направлено на развитие туриндустрии и гостиничного бизнеса в России.
"Это положение добавит хлопот отельерам, но эти хлопоты оправданы, — считает Майя Ломидзе. — Сейчас в российских отелях, за исключением тех, которые прошли классификацию к Олимпиаде в Сочи и к чемпионату мира по футболу — 2018, часто можно видеть несоответствие заявленной категории и качества предоставляемых услуг. А часто тех опций, которые подразумевает данная категория, в отеле просто нет. Так что присвоение звезд повысит конкуренцию среди отельеров и заставит их поднимать качество услуг".
Карина Салтыкова