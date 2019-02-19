Госдума приняла во втором чтении законопроект о паллиативной помощи

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект об оказании паллиативной помощи в РФ.

Доработанный ко второму чтению документ закрепляет "право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами". Оговаривается возможность медицинского вмешательства "без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя при оказании паллиативной медицинской помощи", если состояние больного не позволяет ему выразить свою волю и отсутствует законный представитель. Решение о таком вмешательстве будет приниматься врачебной комиссией. Если ее собрать невозможно, решение будет принимать консилиум врачей или лечащий врач.

Непосредственно "паллиативная медицинская помощь" определяется как "комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания". Она будет подразделяться на паллиативную первичную (в том числе доврачебную и врачебную) и паллиативную специализированную медицинскую помощь.

Согласно закону, оказание паллиативной помощи будет возможно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. При этом клиники, оказывающие паллиативную помощь, будут взаимодействовать с родственниками и иными членами семьи пациента или его законным представителем, волонтерами, а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями, общественными объединениями, иными НКО, в том числе в целях предоставления больному социальных услуг, мер психологической поддержки и духовной помощи.

Закон позволяет при оказании паллиативной помощи пациенту предоставлять для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень таких изделий будет утверждаться Минздравом.

При оказании паллиативной медицинской помощи граждане будут обеспечиваться лекарствами в условиях дневного стационара и при посещениях на дому в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.