Кузнецова поддержала идею наделения вожатых правом оказания медпомощи в лагерях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала инициативу комитета Госдумы по охране здоровья о наделении педагогов и вожатых детских лагерей правом оказания первой медицинской помощи.

Ранее глава комитета Дмитрий Морозов, выступая на заседании президиума Совета законодателей, рассказал о юридических коллизиях, которые не позволяют вожатым и педагогам оказывать медпомощь.

"Детям это не помешает при чрезвычайных ситуациях. Самое главное, какую ответственность будет нести за это вожатый. Надо посмотреть законопроект, понять, в чем его суть. Важно понимать, в каком объеме и какую ответственность будут нести они, не оказав качественную помощь, ведь есть медперсонал, на который возложены эти обязанности и который несет ответственность", - сказала она во вторник журналистам на Всероссийском форуме отцов в Екатеринбурге.

Кузнецова добавила, что все педагоги и вожатые вне зависимости от юридических вопросов должны быть обучены правилам оказания первой медицинской помощи.