Число площадок для раздельного сбора мусора в Липецке вырастет втрое в 2019 году

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Региональный оператор компания "Экопром-Липецк" более чем в три раза увеличит в 2019 году число контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Сейчас в Липецке установлены 200 площадок, к концу года их будет 700, рассказала ТАСС во вторник представитель компании Ольга Зиганчева.

"Проект по раздельному сбору мусора реализовываем с ноября 2018 года. Сейчас мы в Липецке установили 200 площадок для раздельного сбора мусора, до конца 2019 года установим еще 500, и на каждой будет стоять специальный желтый сетчатый контейнер для сбора пластика. Сейчас мы собираем с этих площадок 1,5-2 тонны пластика один раз в неделю. При увеличении числа контейнеров до 700 сможем собирать пластик пять раз в неделю и, как предполагаем, объем сбора пластика вырастет в три раза", - сказала Зиганчева.

Она уточнила, что компания ранее инвестировала для площадок и их обслуживания порядка 7 млн рублей, в увеличение числа площадок направит еще около 5 млн рублей. По словам Зиганчевой, на своем мусоросортировочном заводе компания ведет переработку отходов полимерной пленки в гранулы, используемые в производстве труб, тротуарной плитки, скамеек, а также в промышленную пленку для упаковки и в мусорные пакеты.

На заводской линии отбирают порядка восьми фракций, в том числе стекло, бумагу, металл, пэт-бутылки, ткань, которые отправляют на переработку. "Пластик в рамках проекта "Эко-город", который реализуется в Липецке при поддержке группы компаний "Экотехнологии" и Danone, мы собираем и направляем на Тверской завод вторичных полимеров", - уточнила собеседница.

По ее словам, в феврале в Липецке впервые урны для раздельного сбора мусора разместили в вузе и в школе. "В рамках проекта "Разделяй с нами" в Липецком педагогическом университете мы установили 45 урн для раздельного сбора мусора: бумаги, пластика и прочих отходов. В лицее №44 размешены еще 30 таких урн. В течение года еще в двух образовательных учреждениях города мы установим такие же урны", - добавила Зиганчева.

Компания "Экопром-Липецк" создана в 2004 году, является региональным оператором в зоне "Центральная" Липецкой области, в которую входят город Липецк и Липецкий, Задонский, Хлевенский районы. В Липецкой области насчитывается более 1,1 млн жителей, компания "Экопром-Липецк" обслуживает свыше 600 тыс. человек. Имеет мусоросортировочный завод мощностью 200 тыс. тонн в год.