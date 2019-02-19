Жители башкирского Сибая обращаются в суд за компенсацией вреда здоровью из-за смога

УФА, 19 февраля. /ТАСС/. Некоторые жители башкирского Сибая начали обращаться с исковыми заявлениями в суд за компенсацией вреда здоровью из-за выбросов диоксида серы в воздух в результате тления медно-колчеданных руд на заброшенном карьере. Об этом сообщил во вторник журналистам врио главы республики Радий Хабиров.

"Действительно, уже возникают случаи, когда горожане напрямую обращаются в суд с требованием к Учалинскому ГОКу - компенсации вреда, нанесенному здоровью. Прежде всего, [истцам в суде] нужно доказать наличие вреда для здоровья и причинно-следственную связь между данным выделением газа в результате горения и нанесенным вредом. В установленном порядке подают иски, суд будет выносить решение", - сказал Хабиров. Сумма исковых требований не уточняется.

Ранее сообщалось, что подразделения администрации президента РФ проверяют ситуацию в Сибае, жители которого пожаловались Владимиру Путину на смог. С декабря 2018 года в городе действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, фиксировались кратковременные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы до 37 раз. По данным ГУ МЧС региона, причиной стало тление руды вследствие окислительных процессов на заброшенном карьере. С 8 февраля специалисты ведут подтопление шахт и чаши карьера.

Хабиров также отметил, что необходимо будет поднять горизонт подтопления на несколько десятков метров. На данный момент вода достигла отметки 9 метров.

"Мы подняли на 9 метров горизонт [подтопления], нужно поднять [его еще] на несколько десятков метров. Будем надеяться, что те участки возгорания, которые, скорее всего, залегают на разной глубине в разных местах, будут постепенно подтопляться и интенсивность горения будет уменьшаться", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщил во вторник журналистам полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров по итогам прошедшего в Уфе совещания об экологической ситуации в Сибае, ликвидация тления медно-колчеданных руд на заброшенном карьере запланирована на конец марта.

"Ситуация в Сибае на контроле. На совещании мы достаточно подробно обсудили причины ее возникновения, реагирование, ответственность сторон, а также были обозначены сроки, ресурсы и пути ликвидации этой проблемы. Получили мы четкий ответ от руководства [сибайского филиала Учалинского] ГОК по мерам ликвидации последствий. Определились по срокам: будут ликвидированы эти очаги загрязнения до конца марта. Это является важным ориентиром для проведения всех дальнейших работ", - сказал Комаров, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, региональные и городские власти проводят мероприятия по информационной работе с населением, оказывают жителям Сибая необходимую помощь.

Сибайский карьер имеет 2 км в диаметре и около 500 м глубиной. По информации из открытых источников, добыча руды в карьере открытым способом и хозяйственная деятельность не ведется с 2003 года.