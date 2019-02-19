Участники конкурса "Лидеры России" прислали более 200 видеоотчетов о запуске соцпроектов

АНОСИНО /Московская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Участники конкурса управленцев "Лидеры России" сообщили о запуске более 200 социальных проектов в рамках задания "Сердце лидера". Об этом рассказал во вторник журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на открытии второго полуфинала для регионов Центрального федерального округа (ЦФО).

В этом году в конкурсе появилось дополнительное задание "Сердце лидера", в рамках которого участники должны запустить социальный проект. Это можно сделать самостоятельно, либо объединившись с другими конкурсантами. Организаторы не стали указывать, в какой именно сфере необходимо создать проект, так как выбор тематики также является элементом испытания.

"Проектов много, пока мы получили чуть больше 200 видеоотчетов [о запуске социальных инициатив], они продолжают поступать", - сказал Комиссаров.

Он добавил, что проекты касаются различных сфер. "Есть проекты по экологии, образовательные проекты, в том числе направленные на детей, который выпускаются из детских домов. Много проектов, связанных с помощью пожилым людям. Есть спортивные инициативы - ребята восстанавливают русские народные виды спорта и популяризируют их среди школьников", - сообщил руководитель конкурса.

Ранее Комиссаров рассказал, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание по созданию социального проекта "Сердце лидера", его ждет дисквалификация. Тогда в финал будет приглашен полуфиналист из листа ожидания, который выполнил это условие конкурса, подчеркнул Комиссаров.

В полуфиналы конкурса по всей стране вышли около 3,3 тыс. человек. В ЦФО, в отличие от других федеральных округов, проводится два полуфинала. Это связано с большим количеством участников.

По итогам полуфиналов будет отобрано около 300 человек.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.