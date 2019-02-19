Проблемы экологии и безопасного освоения Арктики обсудят на форуме "Экоарктика"

АРХАНГЕЛЬСК, 19 февраля. /ТАСС/. Вопросы защиты экологии и снижения воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду планируется обсудить на форуме "Экоартика" в Ненецком автономном округе (НАО), сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. Его организатором выступает правительство НАО, титульный спонсор - ООО "РН-Шельф-Арктика" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть").

"Форум пройдет в НАО с 21 по 23 марта текущего года. Основной темой мероприятия станет безопасное освоение Арктики и снижение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду", - говорится в сообщении пресс-службы. В нем отмечается, что основной целью мероприятия является привлечение к решению заявленных на форуме вопросов представителей местной власти, коренных жителей, ученых и специалистов компаний-недропользователей.

В рамках форума специалисты Роснефти расскажут учащимся 8-11 классов региона о геологии и преимуществах профессии нефтяника. Тогда же состоится круглый стол на тему "Актуальные вопросы безопасного освоения Арктики и снижения воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду" с участием представителей нефтедобывающих компаний, властей НАО и общественных организаций.