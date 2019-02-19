Двух пермских школьниц отстранили от занятий из-за отсутствия реакции Манту

ПЕРМЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Двух учениц гимназии №3 в Перми не допускают до уроков из-за отсутствия реакции Манту. Об этом ТАСС во вторник рассказала заместитель директора пермской гимназии Елена Батуева.

Во вторник Telegram-канал Mash сообщал о том, что родители девятиклассницы и третьеклассницы отказались делать дочерям реакцию Манту, а предпочли тест T-spot, который заменяет прививку. Результаты теста показали, что обе девочки здоровы. По информации Mash директор гимназии №3 издал приказ, который запрещает ученицам находиться в школе.

"Да, действительно две ученицы нашей гимназии пять месяцев не посещают школу, потому что не сделали реакцию Манту. Не мы не допускаем, а школа действует на основании предписания главного санитарного врача Пермского края, в котором сказано, что ребенок без Манту не может посещать учебное заведение ", - рассказала она.

Главный внештатный специалист - фтизиатр Пермского края Александр Шурыгин рассказал журналистам, что если человек не желает проводить пробу на реакцию Манту, то он может воспользоваться современными методами вакцинации, но результат должен подтвердить специалист.

"Если человек отказывается от проведения диагностических тестов стандартными способами, то в любом случае заключение о состоянии здоровья выдает фтизиатр", - заявил Шурыгин.

Как рассказали ТАСС в гимназии, сейчас девочки получают задания и контрольные работы по электронной почте.