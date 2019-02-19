Крым планирует заменить в этом году 900 лифтов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма в 2019 году планируют направить 1,5 млрд рублей на замену 900 лифтов, необходимые средства запрошены у федеральных властей, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Написал обращение на выделение 1,5 млрд рублей. Мы просили 3 млрд рублей на 2 тыс. лифтов, но физически производитель не успеет их поставить за год. Поэтому остановились, что в этом году необходимо 900 лифтов поменять. Предварительные переговоры с производителями проведены", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что вопрос выделения средств обсуждали во время встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. По словам Аксенова, около сотни лифтов могут быть заменены за средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

В начале марте марта 2018 года в результате обрушения лифта в многоэтажном доме на улице Балаклавская в Симферополе погибла женщина с шестимесячным ребенком.