Общественники встретились с осужденными, которые объявили голодовку в читинском СИЗО

ТАСС, 19 февраля. Представители общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) во вторник встретились с двумя осужденными, которые содержатся в следственном изоляторе Читы и 11 февраля объявили голодовку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Забайкальскому краю.

Осужденные объявили голодовку из-за несогласия с решением суда апелляционной инстанции. Они требуют пересчитать срок своего нахождения в СИЗО, так как согласно новому закону день пребывания в изоляторе считается за полтора дня в колонии общего режима.

"Представители общественности Елена Скобина и Юзеф Коберский ознакомились с условиями содержания осужденных в следственном изоляторе. Они провели прием по личным вопросам, в том числе с лицами, отказывающимися от приема пищи в знак несогласия с назначенным сроком нахождения в СИЗО", - сказали в пресс-службе.

По словам Скобиной, претензий, жалоб и вопросов к администрации СИЗО, аппарату УФСИН у осужденных нет.

"Медицинский персонал отслеживает их состояние, наблюдение за данными лицами организовано постоянно", - приводит пресс-служба слова члена ОНК.

Она добавила, что сейчас осужденные ожидают судебного заседания, на котором будет поднят вопрос о пересчете периода их нахождения под стражей.