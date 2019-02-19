Главой Российского экологического оператора назначен Денис Буцаев

"Создана публично-правовая компания Российский экологический оператор, которая будет координировать действия региональных операторов, - сказал премьер, открывая совещание о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). - Хочу также всех оповестить, я сегодня подписал распоряжение о назначении генерального директора компании. Им будет Денис Петрович Буцаев".

Медведев представил нового руководителя участникам совещания, попросив при этом оказывать компании и ее руководству поддержку, особенно на ранних стадиях. По его словам, сейчас необходимо сформировать эффективную команду, которая бы помогала проведению всех необходимых мероприятий по реализации реформы по обращению с коммунальными отходами.

Президент России Владимир Путин 14 января 2019 года подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами - Российского экологического оператора (РЭО). У госкомпании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства РФ, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединять их всех в единую схему страны, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Также РЭО будет формировать библиотеку лучших типовых проектов для отрасли, разрабатывать и продвигать новые технологии.