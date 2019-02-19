Крым к 2024 году планирует увеличить турпоток до 10 млн человек в год

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Власти Крыма в течение следующих пяти лет намерены нарастить туристический поток в республику до 8-10 млн человек в год, сообщил ТАСС во вторник глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета республики Алексей Черняк.

"Наша задача - в течение пяти лет выйти на 8-10 млн туристов в год, больше Крым разместить уже не сможет. Поэтому, путешествуя вместе с коллегами по регионам, я говорю: если в течение двух-трех лет вы не закрепитесь в Крыму, потом будете стучать в дверь по остаточному принципу... В принципе эта цифра для Крыма не нова - в 1980-е годы был рекорд, восемь с лишним миллионов туристов. Причем тогда не было частных объектов, были только санаторно-курортный комплекс и турбазы", - сказал он.

В 2018 году турпоток в регион составил 6,8 млн человек, в республику приехали туристы из 132 стран. Этот показатель стал самым высоким за последние 25 лет, уточнил собеседник агентства. По словам Черняка, Крым не конкурирует с курортами Турции и стран Северной Африки, в том числе потому, что отдых в регионе отличается своей санаторной составляющей.

"Как бы нас ни сравнивали с Турцией, с Египтом, кто назовет в Турции и Египте хоть один санаторий? По пляжному отдыху: если посмотреть временные рамки, то, когда у нас купаются, у них еще не сезон, у них в основном осенью все едут, а мы уже осенью сворачиваемся... Мы не конкуренты", - добавил глава комитета.

Курс на развитие яхтенного туризма

Власти региона рассчитывают на развитие яхтенного туризма, благодаря чему туристы из регионов России смогут прибывать в Крым на теплоходах. Полуостров уже начал подготовку предложений другим регионам страны для того, чтобы инициатива в дальнейшем была поддержана на федеральном уровне. Для развития этого направления нужно разработать законодательную базу и создать программу развития яхтенного морского и речного туризма на всей территории России.

"Мы объединились с Краснодаром, подписали соглашение о развитии этого направления. Сейчас мы привлекаем те регионы, у которых есть теплоходы класса "река", "река - море", "море"... Спросы на круизные речные маршруты есть, никто не простаивает. Но флот действительно устаревший", - отметил собеседник агентства.

По словам Черняка, Крым планирует в будущем создать девять яхтенных марин (стоянок для яхт) на территории региона, причем на каждую из них есть потенциальные инвесторы. Тем временем Краснодарский край намерен построить у себя 19 яхтенных марин. Это туристическое направление может получить поддержку только при партнерстве государства и бизнеса, сказал Черняк.

"Тут должно быть государственно-частное партнерство, потому что... без поддержки государства ни бизнес, ни регион сами не справятся. Это берегоукрепительные сооружения, углубление и выгребка дна. Все это надо делать поэтапно", - добавил он.

Программа развития яхтенного туризма подразумевает активную коммуникацию с регионами России и появление новых маршрутов на теплоходах класса "река - море", однако стабильного развития направления нужна инфраструктура, сказал Черняк. "В прошлом году было несколько попыток [судов класса] "река - море" зайти в Крым, они даже успешно дошли до Керчи. Но это разово, а мы хотим, чтобы это было на постоянной основе. Для этого нужна инфраструктура", - сказал чиновник.

Туризм в Крыму

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв более 6 млн туристов. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Также власти связывали рост турпотока с открытием нового аэровокзального комплекса в Симферополе и автомобильной части Крымского моста.