В России отзывают из обращения препараты с фенспиридом. Почему? И чем их заменить?

В России отзывают из обращения два лекарственных препарата, содержащих фенспирид. Объясняем, что это, чем он вреден и как это отразится на потребителях.
Какие препараты отозвали?
Препараты от кашля "Эреспал" (Франция) и "Эпистат" (Венгрия). Выпускаются в форме таблеток и сиропа, продавались в наших аптеках по рецепту. "Но зайдите в любую аптеку — вы приобретете это лекарство, у вас рецепт не спросят", — уверен заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский.
Оба препарата стоили в среднем 250–400 рублей. Действующее вещество у обоих — фенспирид.
Чем опасен фенспирид?
Согласно новым данным, это вещество может повлиять на работу сердца — в частности, вызывать нарушение сердечного ритма. А это в свою очередь может привести даже к остановке сердца. "Самый высокий риск летального исхода у потребителей с сердечной недостаточностью", — поясняет Юрий Серебрянский.
При этом, по сведениям Росздравнадзора, на территории РФ за последние десять лет тяжелых реакций на фенспирид у пациентов выявлено не было.
Я принимал эти лекарства. Чем это мне грозит?
"Ничем не грозит, — успокаивает Серебрянский. — Вы пролетели, проскочили, и все. Просто больше ими не пользуйтесь". Бежать к врачу не стоит — фенспирид быстро выводится из организма.
Если вы принимали лекарство по назначению врача, то посоветуйтесь с ним — возможно, он назначит вам другой препарат.
Какие еще препараты содержат фенспирид?
"Эреспал" — это оригинальный препарат, "Эпистат" — его дженерик (то есть лекарство-копия, содержащее то же действующее вещество). Таких дженериков на рынке достаточно много, у всех разные названия. Пока данных об их отзыве нет. Поэтому при выборе препарата смотрите на действующее вещество: если указан фенспирид, то от покупки стоит воздержаться.
Чем заменить лекарства с фенспиридом?
Как уверяет Юрий Серебрянский, такие лекарства легко заменят любые препараты от кашля, включая растительные. Но он призывает: не назначайте их себе самостоятельно, идите к специалисту. "Врач учится семь лет, плюс 25–30 лет работы, — говорит Серебрянский. — Стать врачом "по интернету" нельзя".
Как это отразится на ценах?
"Фенспирид — знаковый препарат для российского рынка, у него достаточно большой объем продаж, — говорит Николай Беспалов, эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma. — Но не думаю, что с ценами из-за этого что-то может произойти".
Ранее сообщалось, что Росздравнадзор направит в Минздрав предложения по обороту препаратов с фенспиридом. Тем не менее пока неясно, будут ли отозваны все дженерики, содержащие это вещество. Если нет, то спрос на них может вырасти. Но цены на другие лекарства от кашля должны остаться на прежнем уровне.