В России отзывают из обращения препараты с фенспиридом. Почему? И чем их заменить?

Препараты от кашля "Эреспал" (Франция) и "Эпистат" (Венгрия). Выпускаются в форме таблеток и сиропа, продавались в наших аптеках по рецепту. "Но зайдите в любую аптеку — вы приобретете это лекарство, у вас рецепт не спросят", — уверен заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский.

Оба препарата стоили в среднем 250–400 рублей. Действующее вещество у обоих — фенспирид.