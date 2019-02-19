Содержание нефти превышено в 35% проб морской воды в районе западного побережья Крыма

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Допустимые значения содержания нефтяных углеводородов в морской воде в районе западного побережья Крыма оказались превышены в 35% проб, исследованных учеными. О результатах анализа, проведенного по итогам экспедиции в 2018 году, в Москве на конференции "Итоги экспедиционных исследований в 2018 году в Мировом океане и внутренних водах" сообщила Наталья Бурдиян, научный сотрудник отдела морской санитарной гидробиологии Института морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского (ИМБИ РАН, Севастополь).

"В рамках решения проблемы борьбы с нефтяным загрязнением не могу не озвучить содержание нефтяных углеводородов в морской воде Черноморского побережья России. В 35% проб концентрация нефтяных углеводородов превышала ПДК (предельно допустимая концентрация - прим. ТАСС)", - рассказала участникам форума Бурдиян.

"Это западное побережье Крыма - все, что западнее мыса Сарыч, там идет превышение допустимой концентрации. <...> Причин может быть очень много - от прохождения нефтяных судов, от несанкционированного разлива нефти, также концентрацию углеводородов увеличивают некоторые естественные процессы, к примеру, естественные процессы выделения нефтяных углеводородов в толще дна. <...> Но то, что мы брали с поверхности воды, исключительно показывает загрязнение антропогенного происхождения - где-то идет разлив и стоками, может быть, вод принесена эта нефть или смывом дождевых стоков с берега", - пояснила Бурдиян корреспонденту ТАСС после выступления.

Данные о загрязнении представитель ИМБИ РАН сообщила, выступая с результатами исследований экологического состояния и биоресурсного потенциала российского сектора Черного моря, которые были проведены на научно- исследовательском судне "Профессор Водяницкий" в 2018 году.

Конференция "Итоги экспедиционных исследований в 2018 году в Мировом океане и внутренних водах" проходит в Министерстве науки и высшего образования РФ 18-19 февраля. В ней принимают участие представители министерства, Российской академии наук и научных институтов, среди которых Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева ДО РАН, Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН и другие.