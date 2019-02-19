На мусоросортировочном заводе в Липецке появилась установка для переработки старой мебели

ТАСС, 19 февраля. Новая установка по дроблению старой мебели, деревьев и других крупных отходов начала работать на мусоросортировочном заводе в Липецке. После закрытия мусорного полигона возле областного центра компания "Экопром-Липецк" инвестировала в установку свыше 26 млн рублей, чтобы местным жителям не пришлось оплачивать вывоз мусора на дальний полигон, сообщила во вторник ТАСС представитель компании Ольга Зиганчева.

"Для переработки и утилизации крупногабаритных отходов приобретена дробилка, предприятие инвестировало в нее свыше 26 млн рублей. Ранее крупногабаритные отходы свозили на полигон возле села Стебаево в Липецком районе, но он закрылся 1 января 2019 года. А с 10 января начал работать полигон в Хлевенском районе за 70 км, но мы сразу приняли решение приобрести дробилку, чтобы липчане не платили за перевозку мусора на такое большое расстояние", - сказала Зиганчева.

По ее словам, дробилка измельчает крупный мусор, затем он формируется в брикеты и направляется на ближайший полигон, который может принимать мусор в таком виде. "В январе были пробные пуски, в феврале установка начала работу. За один час она может превратить в опилки 60 тонн старой мебели и деревьев", - пояснила собеседница агентства.

Мусоросортировочный завод мощностью 200 тыс. тонн в год компании "Экопром-Липецк" запущен в Липецке с 2005 года. На нем организован полный цикл работы с отходами, от сортировки до вторичного использования сырья, в частности, действует линия переработки полимерных отходов в гранулы, мусорные пакеты, упаковочную пленку.

Компания "Экопром-Липецк" создана в 2004 году, является региональным оператором в зоне "Центральная" Липецкой области, в которую входят город Липецк и Липецкий, Задонский, Хлевенский районы. В Липецкой области проживают более 1,1 млн человек, компания "Экопром-Липецк" обслуживает свыше 600 тыс.