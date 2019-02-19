Почти 1,5 тыс. мусульман из Ингушетии смогут совершить хадж в 2019 году

МАГАС, 19 февраля. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. мусульман из Ингушетии в 2019 году совершат паломничество к святыням исламской религии в Саудовской Аравии, региону выделена квота на 1400 мест, об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"На "Хадж-2019" Ингушетии выделена квота на 1400 человек. Паломникам официально аккредитованными хадж-операторами России будут вручены специальные сертификаты с многоуровневой защитой от подделки с целью уберечь их от мошенников, не имеющих права и технических возможностей организовывать хадж", - написал Евкуров.

Ранее сообщалось, что 16 января делегация из России и министерство хаджа Саудовской Аравии подписали в Эр-Рияде договор "Хадж-ващеее2019", который предполагает выделение квоты паломников из России на 20,5 тыс. человек. Отправка паломников в Саудовскую Аравию в этом году начнется июле.

Хадж - паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Наряду с признанием единобожия, ежедневной пятикратной молитвой, постом в священный месяц Рамадан и обязательными пожертвованиями в пользу бедных, хадж является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина.