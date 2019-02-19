Москва, Тюмень и Санкт-Петербург возглавили рейтинг устойчивого развития городов России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Москва, Тюмень, Санкт-Петербург, Краснодар и Казань возглавили рейтинг устойчивого развития городов России за 2017 год, представленные в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) рейтинговым агентством SGM, передает корреспондент ТАСС.

По данным из материалов к рейтингу, в топ-30 городов-лидеров вошли восемь региональных центров с населением менее 1 млн человек. Первые строчки заняли Москва, Тюмень, Санкт-Петербург, Краснодар и Казань. "В число лидеров <...> попали те региональные центры, которые имеют по каждому из ключевых блоков показателей рейтинга значения выше среднего и характеризуются относительно высоким уровнем сбалансированности развития всех сторон жизни города", - говорится в пояснении к результатам рейтинга.

Ряд городов рейтинга выделяется, как следует из материалов, высокими экономическими показателями: Тюмень, Краснодар, Южно-Сахалинск, Калининград. Другие - социальными: Белгород, Тамбов, Чебоксары, Ставрополь. "Но все города этой группы на протяжении последних пяти лет характеризуются стабильным ростом численности населения", - поясняется в материалах агентства.

Рейтинг устойчивого развития регионов SGM составляется агентством с 2012 года. В этом году в него из более чем тысячи городов страны вошли 185 городов с населением свыше 100 тыс. человек в 80 субъектах РФ. При составлении рейтинга использовались открытые данные о демографии, уровне медицины и образования, безопасности, системе жилищно-коммунального хозяйства, транспорте, производстве и инвестициях, бюджете, занятости населения, доходах и расходах населения, а также экологии.