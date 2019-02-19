Комитет Госдумы поддержал ужесточение уголовного наказания для лидеров ОПГ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал депутатам принять в первом чтении президентский проект закона, который существенно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров организованных преступных групп (ОПГ). Вопрос будет рассмотрен палатой 21 февраля.

Сроки за лидерство в ОПГ

Как пояснил глава комитета Павел Крашенинников, инициативой предлагается ввести отдельное уголовное наказание для главарей ОПГ, а также ужесточить уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, руководство и участие в нем.

"Действующим законодательством установлена ответственность для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, но только если эти лица совершили преступление по ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем") - организовали криминальное сообщество для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, руководят им, регулируют деятельность в целях совершения преступлений, раздела сфер преступного влияния и преступных доходов, либо участвуют для этого в собраниях преступных организаций и т. д. В ином случае они не могут быть привлечены к ответственности по уголовному законодательству. Поэтому такие лица, являясь лидерами преступного мира и координируя деятельность возглавляемых ими сообществ, зачастую уходят от ответственности", - пояснил Крашенинников.

В связи с этим для ужесточения борьбы с криминалом и организованной преступностью законопроектом предлагается ввести в УК РФ отдельную статью 210.1, которая устанавливает наказание за сам факт "занятия высшего положения в преступной иерархии". "Такое преступление будет караться лишением свободы от восьми до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн рублей. Применение условного осуждения к таким лицам исключается", - уточнил глава комитета.

Ужесточение уголовного наказания и штрафов за участие в ОПГ

Также законопроектом вносятся поправки в базовую статью 210 УК РФ. "Отдельным преступлением указывается участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества. Это преступление выделяется в отдельную часть 1.1 статьи 210 УК РФ. Участнику такой сходки грозит лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей", - перечислил Крашенинников.

За само совершение преступления по организации, руководству или координации деятельности преступной группировки предлагается повысить штраф до 5 млн рублей, при этом сроки лишения свободы сохраняются те же - от 12 до 20 лет.

Одновременно повышаются штрафы, которые могут быть назначены совместно с лишением свободы, по другим частям статьи 210 УК РФ. За участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 млн рублей (сейчас до 500 тыс. рублей), а также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы - от 7 до 10 лет (сейчас от 5 до 10 лет). Кроме того, при использовании служебного положения штраф увеличится до 5 млн рублей (сейчас до 1 млн рублей), при этом срок лишения свободы сохранится - от 15 до 20 лет

"Совершение главарем действий по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участия в собрании с этими целями карается по действующему законодательству лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Проектом предлагается также дополнить сроки лишения свободы возможностью назначения штрафа до 5 млн рублей", - пояснил глава комитета.

Освобождение от ответственности

Одновременно проект закона дополняет условия по освобождению от уголовной ответственности. "Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в ОПГ и активно способствует пресечению его деятельности, раскрытию или пресечению преступлений. Согласно проекту, избежать наказания смогут и те, кто сообщил о готовящейся сходке организаторов или представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности", - добавил Крашенинников.