Число женщин и мужчин среди руководителей в подразделениях МВД почти сравнялось

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Количество женщин, служащих в органах внутренних дел, достигает 50% от общего числа сотрудников в некоторых подразделениях, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ Евгений Артемов.

"На протяжении последних лет около 20% личного состава органов внутренних дел, а в некоторых подразделениях 30-50%, составляют женщины", - сказал он.

По словам Артемова, количество женщин - руководителей подразделений МВД практически сравнялось с мужчинами. Районные подразделения МВД возглавляют 656 женщин, более 1,3 тыс. женщин руководят органами предварительного следствия.