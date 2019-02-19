Нижегородская область планирует перейти на раздельный сбор мусора с 2020 года

ГОРКИ /Московская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Система раздельного сбора мусора будет внедряться в Нижегородской области с начала 2020 года. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на совещании о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Важной задачей является внедрение системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов <...> Задача поставлена с 1 января 2020 года перейти на раздельный сбор", - сказал Никитин.

По его словам, минэкологии Нижегородской области совместно с региональными операторами по обращению с мусором разрабатывает корректировки в документ, определяющий порядок накопления ТКО в регионе. Изменения будут внесены "с учетом тарифных последствий, которые мы применим при переходе", уточнил Никитин.

Нижегородская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года. Территория региона разделена на девять зон, в каждой из которых определены региональные операторы, для них установлены единые экономически обоснованные тарифы на вывоз мусора. По словам Никитина, в среднем установленные тарифы на 40% ниже тех, которые были указаны операторами в их заявках.