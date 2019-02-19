В Саратове построят мусоросортировочный комплекс мощностью 80 тыс. тонн в год

ГОРКИ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти рассчитывают построить и ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 80 тыс. тонн в год в Саратове в апреле текущего года, что позволит обеспечить экологически безопасную обработку и захоронение всех коммунальных отходов. Об этом во вторник на совещании о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

С 1 января 2019 года в России началась реализация реформы отрасли обращения с отходами, на новую систему уже перешли 70 из 85 регионов. Реформа призвана сделать рынок более транспарентным, обращение с мусором - более цивилизованным, снизить число свалок и приучить россиян ответственно относиться к отходам.

"В апреле текущего года на территории Саратова вводится в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 80 тыс. тонн в год, что позволит обеспечить сто процентов экологически безопасную обработку и захоронение всех коммунальных отходов", - сказал Радаев.

По словам губернатора, на территории Саратовской области механизм перехода на новую систему обращения с отходами находится на завершающей стадии. Уже определены две зоны деятельности региональных операторов: в первой зоне, где проживают более 75% населения, построены и введены в эксплуатацию два мусороперерабатывающих комплекса общей мощностью более 700 тыс. тонн в год и полигоны захоронения. Здесь также построены 19 мусороперегрузочных станций в 21 муниципальном районе.

По итогам 2018 года в зоне деятельности регионального оператора, который приступил к работе в августе прошлого года, экологически безопасную обработку прошли 83% от всего вновь образованного объема коммунальных отходов. При этом с января 2019 года единый тариф на услуги регоператора был снижен на 4% и составил 562 руб. за 1 кубометр, "что связано с уменьшением инвестиционной нагрузки на услуги по обработке и захоронению отходов".

Во вторую зону, по словам Радаева, вошли муниципальные образования, на территории которых проживает преимущественно сельское население.

"В этой зоне увеличение платы для граждан может быть значительнее за счет включения услуг захоронения, по завершению мероприятий будет установлен экономически обоснованный единый тариф на услугу регоператора", - отметил Радаев.

По его словам, для реализации полномочий регионального оператора на территории второй зоны в настоящее время разработана дорожная карта поэтапного перехода, просчитаны риски тарифной политики, учитывается опыт работы в первой зоне.