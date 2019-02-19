Более 50 экспертов оценивают действия полуфиналистов конкурса "Лидеры России" в ЦФО

ДЕРЕВНЯ АНОСИНО /Московская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Более 50 специалистов по оценке персонала наблюдают за действиями полуфиналистов конкурса "Лидеры России" в Центральном федеральном округе. Об этом рассказала журналистам ведущий эксперт по оценке конкурса Юлия Иванова.

В ЦФО, в отличие от других федеральных округов, проходят два полуфинала. Это связано с большим количеством участников. В первом полуфинале, который прошел с 16 по 18 февраля, состязалось 386 человек. Во втором, который проходит с 19 по 21 февраля, - 378 конкурсантов.

"У нас есть команда центрального ведущего - таких людей шесть, 38 экспертов и семь старших экспертов. То есть всего здесь на площадке 51 специалист по оценке", - сказала Иванова.

Она отметила, что "каждый участник попадает под пристальное внимание как минимум троих экспертов". "Такая сложная механика конкурса позволяет выбрать действительно самых достойных", - подчеркнула Иванова.

По ее словам, за участниками наблюдают специалисты, "чьей профессией является оценка персонала". "По образованию они могут быть психологи, могут получать специализированное образование в области управления персоналом. Они этим занимаются не только в рамках этого конкурса, но и занимаются оценкой управленческих качеств, в том числе и для топовых позиций в крупных компаниях", - подчеркнула Иванова.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В полуфиналы вышло около 3,3 тыс. человек. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.