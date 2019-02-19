Минпросвещения призвало школы провести 1 марта урок мужества

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ призвало директоров школ организовать для учащихся проведение урока мужества 1 марта, с этой целью в регионы были направлены специальные методические рекомендации. Об этом во вторник сообщила замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Ольга Колударова.

"1 марта у нас будет проходить финальное мероприятие - торжественная церемония, где будут награждаться 28 лауреатов инициативы "Горячее сердце" в Музее Победы. В этот же день при поддержке Министерства просвещения РФ... будет проходить урок мужества. Хотелось бы обратить внимание каждого директора школы на проведение данного урока, это очень важно, потому что сегодня мы с вами все отвечаем за воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Призываем каждую образовательную организацию... провести такой урок мужества", - сказала Колударова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце".

По ее словам, урок позволит сформировать "готовность к общественной и полезной деятельности на основе добровольчества, готовность стойко преодолевать сложные семейные ситуации, ограничения по здоровью, не опускать руки даже в самых сложных ситуациях". Кроме того, для проведения занятия министерство 15 февраля направило в регионы методические рекомендации. "Урок можно провести очень интересно, это не только традиционный классный час. Возможны и квесты, беседы, написание сочинений-рассуждений, беседы с приглашенными гостями, проведение круглых столов", - отметила Колударова.

По словам заместителя гендиректора Фонда социально-культурных инициатив Сергея Смирнова, рекомендации министерства можно найти на сайте инициативы. "Эти рекомендации размещены на сайте "Горячее сердце". Мы попросили руководителей министерств, входящих в оргкомитет, и руководителей общественных организаций записать приветственные слова для урока мужества, эти видеообращения размещены на сайте. В зависимости от тех задач, которые ставит классный руководитель перед своим классом по "Уроку мужества", можно использовать эти обращения", - сказал Смирнов.

Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" проводится Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года. Основная цель - чествование детей и молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации. Торжественная церемония награждения нагрудным знаком "Горячее сердце" пройдет 1 марта 2019 года в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы).