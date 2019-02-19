Прокуратура Вологодской области потребовала обосновать тарифы на вывоз мусора

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Вологодской области сочла необоснованными тарифы на услуги региональных операторов по обращению с отходами. Тарифы продолжают действовать, но надзорный орган запросил в правительстве области обоснование их начисления, сообщили ТАСС во вторник в областной прокуратуре.

"Учитывая большой общественный резонанс, совместно с сотрудниками УФАС и УФСБ России по области проведена проверка деятельности департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования, выявлены нарушения процедуры определения тарифов. Саму калькуляцию тарифов оценивает антимонопольная служба, результаты этой оценки нам неизвестны. В данном случае в департаменте отсутствовали документы, которые обосновывали установленные тарифы. Они продолжают действовать, по ним начисляется плата, но прокуратура потребовала предоставить обоснование, соответствующее письмо направлено в адрес губернатора области", - сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Паулина Лелюх.

Так, к "прочим административным расходам" регионального оператора ООО "Чистый след", которое обслуживает западную часть области, на 2019 год отнесено более 90 млн рублей. Аналогичные необоснованные, но включенные в тариф расходы ООО "АкваЛайн", которое обслуживает восточную часть области, составили более 100 млн рублей. Поскольку документация отсутствовала, данные тарифы невозможно обосновать и проверить. Правительству области рекомендовано принять меры и исключить необоснованные расходы из тарифов, сообщили в прокуратуре.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Вологодская область перешла на новую систему также с 1 января, на всей территории региона введена единая плата за вывоз мусора для граждан: 140 рублей с человека в городах и 113 рублей - в сельской местности. Расходы льготных категорий граждан частично компенсируют из областного бюджета. На это выделено около 70 млн рублей.