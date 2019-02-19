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Медведев обновил состав наблюдательного совета Высшей школы экономики

В него включены вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, глава Росимущества Вадим Яковенко и гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, глава Росимущества Вадим Яковенко и гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина включены в состав наблюдательного совета Высшей школы экономики. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Ракова и Яковенко сменили в набсовете ВШЭ своих предшественников на соответствующих должностях - Леонида Печатникова, занимавшего пост заммэра по социальным вопросам до сентября 2018 года, и Дмитрия Пристанскова, возглавлявшего Росимущество до декабря прошлого года.

Бунина включена в наблюдательный совет ВШЭ вместо главы инвестфонда Altera Capital Кирилла Андросова.

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"(НИУ ВШЭ) - научно-образовательный центр, государственный вуз России, специализирующийся на подготовке специалистов экономического профиля. Кроме того, ВШЭ осуществляет обучение по таким направлениям как право, менеджмент, политология, международные отношения, история, психология, медиа и IT-коммуникации, дизайн и другие. Председателем наблюдательного совета Высшей школы экономики является первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКириенко, Сергей Владиленович
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