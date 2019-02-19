Труженица тыла из Татарстана будет обеспечена комфортным жильем

КАЗАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Жительница города Зеленодольск (Татарстан), 92-летняя труженица тыла Марфуга Гадиева будет обеспечена комфортным жильем, ей поможет благотворитель. Об этом ТАСС во вторник сообщил руководитель исполнительного комитета Зеленодольского района Дмитрий Сапожников.

Ранее сообщалось о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что в Татарстане 92-летней труженице тыла после выселения из аварийного дома предложили компенсацию, которой не хватает на равноценное жилье.

Собеседник агентства подтвердил, что многоквартирный дом, в котором проживает Марфуга Гадиева, находится в аварийном состоянии. Он отметил, что власти не могут подвергать опасности жизнь и здоровье жителей.

"Нами были проработаны все варианты решения жилищного вопроса, предусмотренные законом: это социальная ипотека на особых условиях или социальный найм. Понимая особенность ситуации, в которой оказалась уважаемая пожилая женщина, сейчас прорабатывается индивидуальные варианты ее поддержки. В частности, есть благотворитель, готовый помочь <...> В любом случае она будет обеспечена комфортным жильем", - сказал он.