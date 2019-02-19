Слушания по делу о скифском золоте пройдут в Амстердаме 11 марта

ГААГА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Апелляционный суд Амстердама проведет слушания по делу о скифском золоте 11 марта. Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель инстанции Роб ван Леуэн.

"Мы можем подтвердить, что слушания по делу, касающемуся крымской коллекции, запланированы на 11 марта, - сказал он. - В ходе заседания стороны представят свои позиции".

Слушания, отметил представитель суда, будут открытыми для общественности. "Дата оглашения вердикта будет объявлена после слушаний", - добавил ван Леуэн.

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

В числе музеев, экспонаты которых находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. 28 марта 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение в апелляционный суд Амстердама.