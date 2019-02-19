Суд 5 марта рассмотрит ходатайство о снятии ареста со счетов Навального

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 5 марта рассмотрит ходатайство защиты блогера Алексея Навального о снятии с его счетов и ценных бумаг ареста, наложенного во время расследования дела "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Замоскворецкий суд 5 марта рассмотрит ходатайство представителя Алексея Навального о снятии ареста денежных средств и ценных бумаг, наложенного Басманным судом Москвы в 2013 году", - сказала собеседница агентства.

Басманный суд в 2013 году арестовал ценные бумаги в виде акций ряда компаний, денежные средства, находящиеся на счетах в нескольких банках, а также изъятые в ходе обысков по месту жительства. Кроме того, арест был наложен на долю уставного капитала в ООО "Кобяковская фабрика по лозаплетению".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор братьям Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный был осужден на 3,5 года заключения условно, его брат Олег - на 3,5 года колонии общего режима. Олег Навальный отбыл срок наказания и вышел на свободу.