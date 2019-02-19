Жириновский подал иск к главе Financial Times в Китае

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил иск на 1 млн рублей к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру из-за упоминания в его книге о связях Жириновского с КГБ СССР. Об этом ТАСС сообщили в Останкинском суде Москвы.

Изначально иск был заявлен к издательству ООО "Издательский дом "Фантом пресс", позднее в качестве третьего лица был привлечен и сам автор книги Чарльз Кловер. Во вторник суд принял отказ истца об исключении издательства из исковых требований в качестве соответчика, оставив в иске главу китайского бюро Financial Times. "Чарльз Кловер был шеф-редактором Financial Times в Москве, а в настоящее время он проживает в Китае, где является главой шеф-бюро международной деловой газеты", - пояснила ТАСС директор издательства "Фантом пресс" Алла Штейнман.

В иске Жириновский просит признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию информацию в книге "Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи" Чарльза Кловера и взыскать с него 1 млн рублей компенсации морального вреда, в частности из-за фразы на 253-й странице, где говорится, что "ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ". Кроме того, политик просит опубликовать сообщение о решении суда под заголовком "опровержение" в любом из СМИ.

В свою очередь представители "Фантом пресс" назвали иск незаконным, необоснованным и просят суд отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. "Представитель истца не доказал, что в книге есть сведения порочащего характера касаемо партии и лично Владимира Вольфовича", - отметил адвокат Валерий Шахов. Судебное заседание назначено на 26 марта в 14:00 мск.

Книга британского журналиста Чарльза Кловера "Черный ветер, белый снег", посвященная истории русского евразийства, вышла в российском издательстве "Фантом пресс" в 2018 году.