Собянин рассказал, на какие качества ориентируется при подборе людей в свою команду

ДЕРЕВНЯ АНОСИНО /Московская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе приветствия участников конкурса "Лидеры России" рассказал, на какие качества обращает внимание, подбирая людей к себе в команду. По словам градоначальника, будущие менеджеры и управленцы должны уметь рисковать, отклоняться от стандартов мышления и поведения и быть максимально погруженными в свое дело, передает корреспондент ТАСС.

"Скажу из своего опыта подбора кадров, на что я ориентируюсь, когда выбираю себе единомышленников, сторонников. Главная проблема, с которой сталкиваются молодые управленцы - ощущение, что у них нет возможностей <...> Мое глубокое убеждение - жизнь настолько многогранна, что каждому человеку дает возможность, главное, увидеть ее и использовать. Я в жизни видел огромное количество людей, у которых была возможность, но они предпочли остаться на том месте, которое казалось им надежным и теплым, они не хотели рисковать своей судьбой и сделать шаг в неизвестность", - сказал он.

По его словам, также важно быть глубоко погруженным в свое дело и уметь его переосмыслить. "Это опять огромный риск: все будут против, и те, кто окружает тебя, возможно, даже руководители, которым тоже не нужны потрясения. Что сделало из обезьяны человека? Отклонение от нормы, без этого из вас не получится никакого лидера, это единственный путь к успеху", - добавил Собянин.

Он отметил, что сегодня Москва и другие крупные мегаполисы мира предоставляют все возможности для развития талантов и проявления лидерских качеств. "Полсотни лет назад, чтобы создать новую машину, тебе требовалось 40 тыс. работающих, огромные цеха, капитальные вложения, и естественно, никакой талантливый человек с этим не справится. И миром руководили либо мощные финансовые группы, либо государственные структуры, которым это было по плечу. Сегодня ситуация другая - талантливому человеку не нужны цеха, он должен создать идею и реализовать ее, и в городах есть возможности для организации любого бизнеса и производства", - пояснил мэр.

"Города, по сути, являются сгустком талантливых энергичных людей. И в этом зале как раз собрались люди, способные рисковать и не боятся делать шаг в неизвестность <...> Самое главное в этом конкурсе - дать себе внутренний толчок, выйти из состояния равновесия, психологически почувствовать, что ты способен на этот шаг", - заключил Собянин.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя, 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе, в очные полуфиналы конкурса вышли около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.