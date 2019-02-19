Программа развития медицины Сахалина предусматривает строительство и рост зарплат

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Комплексная программа развития медицины, которая разрабатывается в Сахалинской области, предусматривает рост зарплат медработников, расширение медучреждений и другие меры модернизации отрасли на Сахалине и Курильских островах, сообщил ТАСС во вторник врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

"Будем подходить комплексно: повышать зарплаты медработникам, увеличивать "подъемные", расширяться и строить новые корпуса, ремонтировать то, что есть, модернизировать систему приема и распределения пациентов. По моему поручению областной минздрав должен подготовить региональную программу с планом действий по всем направлениям", - сказал он.

По словам Лимаренко, жители Сахалинской области жалуются на качество оказания медицинской помощи. "Сейчас многие больницы обслуживают несколько муниципалитетов. Они переполнены, помещений для приема и лечения пациентов не хватает. Сами здания старые, требуют капитального ремонта", - добавил глава области.

По мнению врио губернатора, остроты проблеме добавляет нехватка специалистов, особенно это касается районов области.

Ранее глава региона уже заявлял, что Сахалин должен стать "центром медицины". По информации минздрава, в первую очередь в области необходимо покрыть дефицит врачебных кадров за счет увеличения зарплаты и единовременной выплаты. Планируется привлечь на Сахалин несколько топовых специалистов и обеспечить их заработной платой в 300 тыс. рублей и выше.