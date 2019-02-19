В Нижегородской области планируют построить четыре комплекса по утилизации ТКО

ГОРКИ, 19 февраля. /ТАСС/. Четыре современных комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов планируется построить в Нижегородской области на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщил во вторник глава региона Глеб Никитин на совещании о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

"У нас в пяти зонах из девяти построены высокотехнологичные комплексы обработки и размещения ТКО, полностью отвечающие требованиям природоохранного законодательства. Эти комплексы обслуживают 73% населения региона <...> Нам необходимо еще в четырех зонах … создать современные мощности по обработке и захоронению [ТКО] <...> Мы предполагаем их в ближайшее время создать с использованием концессионных соглашений в рамках ГЧП", - отметил Никитин.

Нижегородская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года. Территория региона разделена на девять зон, в каждой из которых определены региональные операторы, для них установлены единые экономически обоснованные тарифы на вывоз мусора.