Мария Мотузная получила извинения от прокуратуры

БАРНАУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Индустриального района города Барнаула принесла извинения Марии Мотузной, которая обвинялась в размещении в социальных сетях мемов с подписями, содержащими признаки возбуждения вражды по расовому признаку и унижающих достоинство людей по вере. Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат Мотузной Алексей Бушмаков.

Уголовное дело было возбуждено весной 2018 года по обвинению в экстремизме (статья 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ) из-за публикации мемов. История Мотузной получила широкий резонанс после того, как она разместила информацию о заведенном в отношении нее деле в социальных сетях. После нескольких заседаний суда дело было возвращено на доследование. Позднее уголовное дело было прекращено.

"Зампрокурора района Голиков принес от имени государства ей извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Это стандартная процедура при признании человека невиновным. После того, как они признали право на реабилитацию, Мария может воспользоваться своим правом попросить компенсацию морального и материального вреда, который ей был [нанесен]", - сказал Бушмаков.

Адвокат отметил, что сейчас вопрос о том, будет ли Мария требовать компенсацию, решается, но пока окончательное решение не принято. Девушка, по его словам, сейчас находится в одной из европейских стран и вопрос того, будет ли она возвращаться на родину, он со своей подзащитной не обсуждал.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года Мотузная сообщила в своем аккаунте в социальной сети Twitter, что она уехала в Киев. В РФ в розыск ее не объявляли. По информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга, Мотузная исключена из перечня экстремистов, где числилась ранее.

За последний год в Алтайском крае были возбуждены уголовные дела по обвинению в экстремизме в отношении нескольких человек. Экспертизы показали, что картинки, размещенные молодыми людьми в соцсетях, содержат признаки возбуждения вражды и ненависти иной расы и превосходства людей одной расы над другой, оскорбляют чувства верующих. Истории с уголовными делами молодых людей получили широкий общественный резонанс, самым громким стало дело Мотузной. В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.