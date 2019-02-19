Комитет Госдумы поддержал ко II чтению право граждан жаловаться в МФЦ на качество товаров

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, согласно которому граждане смогут подавать жалобы на качество и безопасность услуг и товаров, в том числе в торговых центрах, через МФЦ или сайт госуслуг. Законопроект был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой ("Единая Россия").

По официальным данным, ежегодно в Роспотребнадзор поступает более 750 тыс. обращений от граждан по вопросам их защиты как потребителей товаров и услуг. При этом часто граждане не осведомлены о возможных способах подачи жалобы либо не имеют технических возможностей для ее направления, отмечают авторы законопроекта.

Законопроектом предлагается на уровне федерального закона определить конкретные способы подачи жалоб, в том числе предусмотрев возможность для граждан делать это через МФЦ. "В настоящее время норма о возможности осуществления подачи жалоб потребителей носит необязательный характер, что привело к отсутствию повсеместной организации такой работы во всех МФЦ и поставило потребителей различных субъектов РФ в неравное положение", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ регламентирует порядок и способы подачи жалоб: их можно будет подать на бумажном носителе или в электронной форме, в том числе по почте, а также через МФЦ, через официальный сайт Роспотребнадзора, через сайты органов госласти регионов или органов местного самоуправления, через единый портал госуслуг или при личном приеме заявителя. В МФЦ также смогут консультировать граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Предлагаемые нормы позволят гражданам по новой, удобной для них процедуре обжаловать действия, связанные с нарушением различных требований по качеству и безопасности (в том числе санитарной и пожарной) в различных сферах (услуги, оказываемые в торговых и развлекательных центрах, туристические услуги и так далее), указывается в сопроводительных материалах к документу.

Комитет рекомендовал принять шесть поправок к законопроекту. В частности, они касаются нормы, которая позволит проводить в МФЦ не только прием граждан, но и консультировать их по вопросам защиты прав потребителей.