Эксперт: часть педагогов и школьников пока не готовы к использованию цифровых технологий

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Цифровые технологии, которые активно внедряются сегодня в российских школах, пока вызывают определенные сложности у части педагогов и учеников. Решением проблемы могут стать специализированные электронные курсы, сообщил во вторник ТАСС в ходе "Кузбасского образовательного форума - 2019" ведущий методист по электронным формам учебников корпорации "Российский учебник" Сергей Кутузов.

"Часть педагогов и школьников пока не полностью готовы к использованию цифровых технологий в образовательной сфере. В отсутствие широкого применения электронных устройств в школе дети воспринимают гаджеты скорее как развлечение, а не как часть образовательного процесса. Для части учителей, в свою очередь, это новое направление, и педагоги часто опасаются, что недостаточно компетентны в этой сфере, что может вызывать затруднения", - сказал Кутузов.

По его словам, учителям стоит обратить внимание на электронные ресурсы, которые посвящены темам их профессиональных интересов и отвечают их профессиональным потребностям и потребностям детей. Эксперт напомнил, что первый шаг к успешному применению технологий - постоянное изучение нового.

"Дистанционные курсы, которые есть у корпорации "Российский учебник", позволяют учителю повышать квалификацию не выходя из дома. Будут полезны записи вебинаров, педагогов, экспертов на сайте. Есть практически любые темы, которые могут быть интересны педагогу - от вопросов психологии до подготовки к ЕГЭ и, конечно, использования цифровых технологий", - пояснил эксперт.

Он отметил, что цифровые технологии также помогают оперативно узнавать о результатах работы учеников. Наличие только лишь одного электронного журнала уже меняет сегодняшнюю школу: время от выставления отметки педагогом до получения информации ребенком и его родителями сократилось буквально до секунд, скрыть проблемы с успеваемостью ребенку практически невозможно. "Но, что более важно, цифровые сервисы для проведения тренировочных и проверочных работ позволяют ребенку получить быструю обратную связь. Не нужно ждать, пока учитель проверит работу - ребенок сразу получает подробную информацию о результатах, ему проще понять, как он справился с заданиями, где допустил ошибки, что необходимо улучшить", - считает Кутузов.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-граф", "Астрель" и цифровую образовательную среду LECTA. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу УМК и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.