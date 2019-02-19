Власти Мордовии снизили тариф на вывоз ТКО на 2019 год на 2%

ГОРКИ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Мордовия снизили единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с отходами на 2019 год на 2% по сравнению с платой, установленной на декабрь 2018 года. Об этом глава республики Владимир Волков сообщил на всероссийском совещании о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с ТКО.

Ранее в интервью ТАСС Волков называл одним из приоритетных вопрос необходимости оптимизации расходов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами компании "Ремондис Саранск" с целью снижения тарифа для населения. Региональный оператор начал работать на территории двух муниципальных образований Мордовии с 1 января 2018 года, во всей республике - с 1 мая 2018 года.

"[При переходе на новую систему обращения с ТКО] мы установили для регоператора единый тариф на обслуживание, сначала он был 546 рублей за кубометр, он сразу возрос в 2,4 раза по сравнению со старым тарифом. Благодаря изменению платы за негативное воздействие на окружающую среду нам удалось этот тариф снизить на 8% [в течение 2018 года]. По результатам работы регоператора за прошлый год, на текущий год мы еще на 2% снизили единый тариф, в настоящее время средняя стоимость услуги в республике для человека составляет 86 рублей", - сказал Волков.

По его словам, в республике практически не осталось населенных пунктов, где люди высказывали бы недовольство в связи с платой. "Сейчас у нас практически нет точек, где есть напряжение. Изначально наиболее болезненно рост платы за вывоз мусора восприняли граждане, которые ранее не оплачивали услугу по сбору и транспортировке отходов, либо оплачивали по экономически необоснованной стоимости. В связи с переходом услуг из жилищных в разряд коммунальных значительная часть населения может воспользоваться мерами соцподдержки, это очень важно", - отметил Волков.

Он сообщил, что с начала перехода на новую систему обращения с ТКО в Мордовии полностью обновили контейнерный парк, установили более 6,5 тыс. контейнеров, приобрели 30 современных мусоровозов, прекратилось размещение отходов на несанкционированных объектах. "В настоящее время 90% населения охвачено современной системой обращения с отходами, Саранск занимает одно из ведущих мест в рейтингах экологических организаций по эффективности раздельного сбора отходов", - сказал глава республики.

Ранее Волков сообщал ТАСС, что власти Мордовии планируют модернизировать мусоросортировочный завод и построить центральный полигон для складирования отходов. Кроме того, с компанией "Ремондис Саранск" обсуждается возможность строительства завода, который позволит перерабатывать до 80% всего мусора на территории региона.